Standbeeld van Columbus neergehaald in Baltimore KVDS

05 juli 2020

08u25

Bron: Belga 4 In de Amerikaanse stad Baltimore, in de oostelijke staat Maryland, hebben manifestanten een standbeeld van Christoffel Columbus van zijn sokkel getrokken en in het water gegooid. Dat schrijft de krant The Baltimore Sun op haar website.

Het standbeeld werd neergehaald terwijl in de stad vuurwerk werd afgestoken naar aanleiding van de festiviteiten van Independence Day, de dag dat de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten wordt herdacht. Columbus was een van de eerste Europeanen in de Nieuwe Wereld en wordt meestal omschreven als de ontdekker van Amerika. Historici en mensenrechtenactivisten uiten echter kritiek omdat hij de oorspronkelijke bewoners van Amerika tot slaaf maakte.

Speech

De Amerikaanse president Donald Trump had zaterdag in een speech in Washington nog uitgehaald naar manifestanten die standbeelden van historische figuren neerhalen, daarbij verwijzend naar Columbus. "We zullen samen vechten voor de Amerikaanse droom en we zullen de Amerikaanse 'way of life', die in 1492 begon toen Columbus Amerika ontdekte, verdedigen, beschermen en behouden", sprak Trump. "We zullen nooit toelaten dat een boze menigte onze standbeelden neerhaalt, onze geschiedenis wist, onze kinderen indoctrineert of onze vrijheden vertrappelt", aldus nog de Amerikaanse president.

Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten werden de voorbije weken standbeelden van historische figuren neergehaald door manifestanten. Zij roepen op om de publieke verering van historische figuren met een racistische nalatenschap te stoppen.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in Minneapolis in mei is er in de Verenigde Staten een hevig debat ontstaan over ras en discriminatie.

