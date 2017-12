Stalker steekt vrouw in brand in India kv

21u25

Bron: ANP 2 Thinkstock Een 25-jarige vrouw is in India door een stalker op straat met kerosine overgoten en in brand gestoken. Ze overleed later in het ziekenhuis aan ernstige brandwonden. De man viel de vrouw al enige tijd lastig, vertelde de politie aan Indiase media.

Het incident vond plaats in Secunderabad in het zuiden van India. De vrouw was op weg naar haar werk toen ze door de 24-jarige man voor het oog van veel voorbijgangers werd in brand werd gestoken. Getuigen schoten de vrouw te hulp maar die mocht niet baten.