Stalker gaat vrijuit: zijn berichten vallen onder “vrije meningsuiting”

20 maart 2019

Bron: ABC News 0 Een Amerikaan die in 2017 is veroordeeld wegens stalking, is in beroep vrijgesproken. Een federale rechtbank die beroepszaken voor de staat North Carolina behandelt, is van mening dat zijn berichten op sociale media onder vrije meningsuiting vallen. Brady Lorenzo Shackelford (46) kreeg in eerste aanleg nog twee jaar en werd opgesloten in de gevangenis. Hij stalkte een vrouw die hij in 2015 in een kerk had leren kennen.

Shackelford stuurde haar handgeschreven, paginalange brieven en cupcakes, maar overstelpte haar vooral via Google Plus (het socialemediakanaal van de zoekgigant) met berichten waarin hij haar aansprak als “mijn toekomstige vrouw” of “zielsverwant”. De vrouw wees de man herhaaldelijke keren af, maar de veertiger wist niet van ophouden.



De vrouw blokkeerde de man en verwijderde haar eigen profiel.Shackelford begon hierop haar per e-mail lastig te vallen. Hij stuurde ook e-mails naar een vriendin van de vrouw.



De drie rechters van het North Carolina Court of Appeals oordeelden dat de veroordeling in eerste aanleg vooral was gebaseerd op de berichten die hij via Google Plus stuurde. De magistraten snappen dat deze “beledigend” zijn voor de vrouw, maar zo onderstrepen ze: door de veroordeling komt zijn grondwettelijke recht op vrije meningsuiting in het gedrang.



Shackelfords advocaten voerden aan dat de term stalking niet van toepassing was op de berichten die hun cliënt stuurde via Google Plus. De vrouw logde zelf in en zocht zijn berichten op ook nadat Shackelford al was geblokkeerd, stelden Shackelfords advocaten eerder.



De man zit vooralsnog in de cel. De openbare aanklager kan nog tegen het arrest in beroep gaan.