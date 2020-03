Stalker blijft zijn naaktfoto's naar Amerikaanse in Emiraten sturen, zij riskeert twee jaar cel wegens 'laster’ mvdb

04 maart 2020

21u19

Bron: The Independent - Daily Mail 0 Een Amerikaanse vrouw is opgepakt in het emiraat Abu Dhabi en riskeert twee jaar cel. Reden? Een moegetergde Melissa McBurnie (57) maakte haar stalkende ex in een e-mail duidelijk dat hij niet langer zijn naaktfoto’s naar haar moest sturen. Deze Egyptische vijftiger diende prompt klacht in wegens ‘laster’, wat leidde tot haar arrestatie op 24 februari.

De voormalige persoonlijke assistente van Hollywoodacteur Rob Lowe en wijlen countryzanger John Denver kwam pas vrij na het betalen van een borgsom van omgerekend ruim 1.100 euro. Haar paspoort is haar afgenomen. Ze mag de Verenigde Arabische Emiraten niet verlaten tot haar rechtszaak in mei van start gaat.



Melissa liep vier jaar geleden de architect (58) in zijn geboorteland Egypte tegen het lijf. Het klikte en de twee zagen elkaar geregeld. De getrouwde man stelde de Amerikaanse voor om zijn maîtresse te worden. Iets waarvan zij niet wou weten. De vijftiger begon haar vanaf dan te stalken. De Californische kreeg om de haverklap berichten vol schunnige woorden, expliciete foto’s en video’s toegestuurd. Mensenrechtenorganisatie Detained in Dubai (‘Gearresteerd in Dubai’) wil op vraag van de Californische de identiteit van de man niet bekendmaken. Hij is al meer dan twintig jaar in de Emiraten woonachtig. De stalker deinsde er niet voor terug om intieme foto’s van Melissa door te sturen naar wildvreemden en de Amerikaanse ambassade.



De uitgeputte Melissa was de situatie meer dan beu. Ze stuurde tijdens een vakantie in Abu Dhabi een e-mail naar de Egyptenaar met de uitdrukkelijke vraag te stoppen met de stalking. Het woordgebruik dat ze hanteerde, zinde hem niet. Hij diende klacht in bij de politie, gesterkt door de strenge wetgeving in de Emiraten rond sociale media en e-mail. Eén enkele klacht is voldoende om een buitenlander een uitreisverbod op te leggen en te arresteren.



Een haast wanhopige Melissa riskeert bij een veroordeling liefst twee jaar cel. “Terwijl zij net het enige slachtoffer is”, hekelt Detained in Dubai. Melissa verklaarde aan de Britse krant Daily Mail dat haar twee uur durend verhoor in het politiekantoor in de plaats Khalidiya erg intimiderend overkwam. De eveneens Britse The Independent kreeg bij de Amerikaanse ambassade te horen dat Melissa’s situatie wordt opgevolgd.

