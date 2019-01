Stalker (30) bekent en zegt spijt te hebben van moord op scholiere Humeyra (16) SSO-MVDB

15 januari 2019

15u57

Bron: AD.nl 0 Bekir E., de Rotterdammer (30) die afgelopen december de 16-jarige scholiere Humeyra aan haar school in stadsdeel Rotterdam-West doodschoot, wordt psychisch onderzocht. Hij heeft aangegeven te zullen meewerken aan de onderzoeken. Via zijn advocaten laat hij weten dat hij spijt heeft van zijn daad.

Bekir E. zat tot vandaag ‘in beperkingen’, wat betekent dat hij enkel met zijn advocaten contact mocht hebben. “Vandaag zijn de beperkingen opgeheven en hebben we met hem gesproken”, zegt advocaat Natascha Harlequin die samen met raadsman Jacques Taekema de zwakbegaafde Bekir E. bijstaat.

De 16-jarige Humeyra werd al sinds september 2017 gestalkt en bedreigd door haar ex-vriend Bekir E., met wie zij een korte relatie had totdat ze ontdekte dat hij ouder (toen 30) was dan hij had verteld. Hij bleek ook een kind te hebben. In mei 2018 deed ze aangifte nadat hij haar had mishandeld. De man werd daarvoor in augustus voor veroordeeld. Ondanks de door de rechter opgelegde contactverboden, bleef Bekir E. Humeyra bedreigen met de dood. Toch werd hij niet vastgezet. De ouders van het doodgeschoten meisje overwegen klacht in te dienen tegen de politie in Rotterdam. “De politie heeft met ons gespeeld”, verklaarden haar zussen afgelopen weekend in het Algemeen Dagblad (AD).

In een schriftelijke persverklaring laten advocaten Harlequin en Taekema weten dat hun cliënt spijt betuigt. “Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen”, worden de spijtgevoelens van E. samengevat. Harlequin en Taekema hadden Bekir E. nog niet als cliënt. Ze doen in het proces tegen Bekir samen de verdediging.