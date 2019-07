Stalkende ex vermoordt zangeres (39) tijdens optreden: “Ken je me nog?” mvdb

15 juli 2019

18u20

Bron: ANSA - Corriere della Serra 12 Een Italiaanse hobbyzangeres (39) is zaterdagavond tijdens haar optreden vermoord in een pizzeria in de noordwestelijke kustplaats Savona. Drie van de eetgasten, twee vrouwen en een driejarig kind, raakten bij de schietpartij lichtgewond. De gevluchte schutter, ex-man Domenico Massari (54), ging zich afgelopen nacht zelf aangeven bij de gevangenis in San Remo.

Hij schoot drie keer in de lucht om het gevangenispersoneel te waarschuwen . De man verklaarde na zijn arrestatie geen spijt te hebben van zijn daad. “Ik wil me enkel verontschuldigingen bij de onschuldigen die betrokken zijn geraakt”, liet hij optekenen in zijn verhoor.



Slachtoffer Deborah Ballesio was eergisteren met haar karaoke-installatie naar het restaurant afgezakt om de aanwezigen te verwennen met covers van Italiaanse klassiekers. Schutter Massari stond plots in het etablissement. “Ken je me nog?” riep hij zijn ex-vrouw nog toe waarna hij zes schoten afvuurde. Drie kogels troffen Deborah. Ze stierf ter plekke .

Brandstichting in stripteasebar

Massari vluchtte de zaak uit en hield met zijn pistool in de aanslag een vrachtwagenbestuurder tegen die hem mee moest nemen. De politie zette meteen de grote middelen in om de voortvluchtige op te sporen. Afgelopen nacht, meer dan 24 uur na de feiten, meldde de schutter zich bij de gevangenis van San Remo. De stalker kent die bajes goed. Hij zat ginds een celstraf van drie jaar uit nadat hij in augustus 2015 brand had gesticht in het appartement van Deborah. De vlammen verwoestten ook de onderliggende stripteasebar die hij destijds met haar had geopend.

De zaak krijgt misschien nog een juridisch staartje voor de politie. Na hun breuk bleef de werkloze technieker zijn ex-vrouw stalken. Dit was al lange tijd voor de brandstichting van vier jaar geleden aan de gang .

Doodsbang

Deborah was doodsbang voor hem en wist waar hij allemaal toe in staat was. De carabinieri stuurden de vrouw wandelen nadat ze meermaals aangifte had gedaan. “Je overdrijft, hij is gewoon een prater, hij zal je niets aandoen”, citeerde ze de reacties van de politie. Deze staan neergepend in een 150 pagina’s tellend document dat ze op aanraden van een goeie vriend maakte. De diepbedroefde Edoardo (70) las de passages na en verbeterde de tekst. Hij verklaarde aan de krant Corriere Della Sera dat hij zes maanden geleden een verontruste mail ontving waarin Deborah duidelijk maakte dat haar ex-man weldra in vrijheid zou worden gesteld. De tekst moest versneld worden afgewerkt, want haar leven was in gevaar, schreef ze.

Massari heeft volledige bekentenissen afgelegd. Het moordwapen blijkt gestolen.