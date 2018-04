Stakingsgolf in Frankrijk treft opnieuw trein- en luchtverkeer TTR

09 april 2018

15u45

Bron: Belga 3 Door verschillende stakingsdagen in de maand april is er sprake van een aangepaste dienstregeling bij Thalys. Ook Air France verwacht dat de stakingsgolf deze maand een impact zal hebben. Vooral reizigers die een langeafstandsvlucht nemen, zullen hinder ondervinden.

Thalys zal nog tot eind april rijden volgens een aangepaste dienstregeling. Dat houdt in dat verschillende ritten worden afgeschaft, ook op dagen dat er in Frankrijk geen staking in de agenda van de spoorbonden staat. Dat blijkt uit een persbericht van Thalys.

Bij het Franse spoor zijn nog de hele maand stakingsdagen gepland. Dat Thalys ook treinen schrapt op dagen dat er geen staking is, heeft te maken met het onderhoud van de treinen. Sommige treinen krijgen dagelijks een beurt. "De onderhoudswerkzaamheden die tijdens de stakingen niet volbracht kunnen worden, kunnen niet allemaal in de dagen erna plaatsvinden", zegt Thalys.

Het vervoersbedrijf informeert reizigers over de aangepaste dienstregeling op zijn website en via de Thalys-app. Reizigers kunnen contact opnemen met het Contact Center van Thalys of met het oorspronkelijke verkooppunt voor een kosteloze omruiling of terugbetaling van hun ticket.

Luchtvaartmaatschappij

Air France verwacht 75 procent van zijn vluchten te kunnen uitvoeren morgen, tijdens een nieuwe stakingsdag bij de luchtvaartmaatschappij. Dat heeft de directie van de maatschappij vandaag aangekondigd.

De impact zou ongeveer dezelfde zijn als tijdens eerdere stakingsdagen van de vakbonden, die 6 procent opslag eisen voor het personeel. De langeafstandsvluchten zouden het zwaarst getroffen zijn: 65 procent van de vluchten kan plaatsvinden. Ook woensdag is er een staking bij Air France.