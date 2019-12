Staking zorgt voor monsterfile: meer dan 620 km file in regio Parijs HLA

16 december 2019

09u47

Bron: Belga 1 Tengevolge van de staking bij het openbaar vervoer tegen de hervorming van de pensioenen in Frankrijk stond er vandaag omstreeks 08.45 uur meer dan 620 km file in Ile-de-France, zo staat te lezen op verkeersinfosite Sytadin.

Ook regen zorgde voor extra overlast, wat er voor zorgde dat er om precies te zijn 628 km file was, even na 08.45 uur. Dat is veel meer dan wat Sytadin “uitzonderlijk” noemt. Het absolute record dateert van 6 februari 2018 en was te wijten aan overvloedige sneeuwval: 739 km.

Volgens radiozender Franceinfo vielen vele verbindingen in het voorstadsverkeer en de metro uit. Spoorwegmaatschappij SNCF riep zijn klanten op weg te blijven.

Het protest tegen de pensioenplannen van de regering-Macron duurt al anderhalve week.