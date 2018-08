Staking voorbij, Eiffeltoren vandaag weer open ADN HA

03 augustus 2018

06u59

Bron: Belga 0 De Eiffeltoren in Parijs gaat vandaag om 9 uur weer open, nadat de beroemde toeristische attractie woensdagavond en gisteren gesloten bleef door een staking. Dat melden de vakbonden en de directie.

Het monument was gesloten sinds woensdag 16 uur, nadat het personeel het werk had neergelegd uit protest tegen de manier waarop het bezoekersonthaal wordt georganiseerd.

Sinds begin juli is het aandeel van tickets dat vooraf op het internet gekocht kan worden, opgetrokken van 20 procent tot de helft. De vakbondsafgevaardigen zijn hier in principe niet tegen, maar betreuren de lange wachtrijen die dit veroorzaakt.



De vakbonden en de directie bereikten gisteren een akkoord om het toegangsmodel te testen tot eind deze maand en het dan bij te stellen. Maar de directie zegt wel vast te houden aan de online voorverkoop.

De Eiffeltoren is een van de drukst bezochte trekpleisters van Parijs. In 2016 waren er iets meer dan 5,8 miljoen bezoekers. In recordjaar 2014 waren het er zelfs meer dan 7 miljoen.

