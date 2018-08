Staking voorbij: Eiffeltoren morgen weer open ADN

02 augustus 2018

22u40

Bron: Belga 0 De Eiffeltoren in Parijs gaat morgen om 09.00 uur weer open, nadat de beroemde toeristische attractie gisterenavond en vandaag gesloten bleef door een staking. Dat melden de vakbonden en de directie.

Het monument was gesloten sinds woensdag 16.00 uur, nadat het personeel het werk had neergelegd uit protest tegen de manier waarop het bezoekersonthaal wordt georganiseerd.

Sinds begin juli is het aandeel van tickets dat vooraf op het internet gekocht kan worden, opgetrokken van 20 procent tot de helft. De vakbondsafgevaardigen zijn hier in principe niet tegen, maar betreuren de lange wachtrijen die dit veroorzaakt.



De Eiffeltoren is een van de drukst bezochte trekpleisters van Parijs. In 2016 waren er iets meer dan 5,8 miljoen bezoekers. In recordjaar 2014 waren het er zelfs meer dan 7 miljoen.

