Staking tegen besparingen van president Macron: honderden vluchten geschrapt SVM

17u38

Bron: Belga 0 AFP Naar verwachting zullen aan het einde van de dag minstens duizend vluchten geschrapt zijn door de staking in de openbare sector in Frankrijk. Dat meldt lobbygroep Airlines for Europe. De bonden voeren actie tegen de besparingen van president Emmanuel Macron.

Na de recente protesten tegen de hervorming van de arbeidswet voor gepensioneerden en vrachtwagenchauffeurs was het nu de beurt aan de ambtenaren, luchtverkeersleiders incluis. De ambtenaren maken bezwaar tegen de aangekondigde personeelsverminderingen, de bevriezing van de lonen en het ter discussie stellen van hun statuut.

AFP

Het was voor het eerst in tien jaar dat de vakbonden van de ambtenaren allemaal oproepen tot staken. Zo bleven bijvoorbeeld vele kinderdagverblijven, scholen en verschillende openbare diensten dicht. In Parijs en andere grote steden kwamen duizenden ambtenaren ook de straat op. Volgens het ministerie van Onderwijs staakte 17,5 procent van de leraars. In de gezondheidszorg bleef de actie beperkter. In de Parijse openbare ziekenhuizen staakte bijna 5 procent van het personeel.

EPA

Volgens Airlines for Europe zullen minstens duizend vluchten geschrapt zijn. Vooraf was sprake dat een derde van de vluchten op de grote luchthavens niet zou plaatsvinden. Ryanair bijvoorbeeld annuleerde meer dan 230 vluchten. De staking is ook in België voelbaar, met onder meer Ryanair en Brussels Airlines die vluchten schrapten.

AFP

AFP

AFP