Staking Madrileense taxichauffeurs na meer dan twee weken voorbij FVI

06 februari 2019

14u55

Bron: Belga 0

De taxichauffeurs in de Spaanse hoofdstad Madrid gaan na zestien dagen staking weer aan het werk. Ze staakten de voorbije weken tegen onlinediensten als Uber en Cabify, maar dinsdagavond stemde een kleine meerderheid (54 procent) voor een werkhervatting, zo melden Spaanse media.

De taxichauffeurs eisen strengere regels voor de app-diensten. Ze vroegen onder meer minder vergunningen voor Uber en Cabify, en ook dat klanten minstens zes uur op voorhand zouden moeten reserveren. Tijdens de staking werden meermaals grote verkeersaders in Madrid geblokkeerd. Dat leidde tot confrontaties met de politie, waarbij enkele taxichauffeurs gewond raakten.

Hoewel de stad niet is ingegaan op de eisen, wordt de staking nu toch beëindigd. "Er is geen sprake van een mislukking. De staking was voorbeeldig", aldus Felipe Rodríguez Baeza, de voorzitter van de Madrileense taxifederatie. "We hebben onze eisen duidelijk gemaakt aan de stad Madrid, maar zij heeft ons niet gehoord.”

Ook in Barcelona werd er dagenlang gestaakt, maar daar bereikten de taxichauffeurs en de Catalaanse regering eind januari een akkoord. De online-taxi's moeten er minstens een uur op voorhand worden gereserveerd. De taxichauffeurs konden zich daar nipt in vinden. Uber en Cabify kondigden daarop prompt aan hun diensten stop te zetten in Barcelona.