Staking in Frankrijk gaat vierde week in: openbaar vervoer opnieuw zwaar verstoord LH

26 december 2019

17u18

Bron: Belga 0 Het sociaal protest tegen de hervorming van de pensioenen in Frankrijk is vandaag zijn vierde week ingegaan. Het openbaar vervoer is opnieuw zwaar verstoord, al neemt de stakingsbereidheid wel af. Voor zaterdag is opnieuw een dag van manifestaties gepland.

De stakingsacties in Frankrijk duren nu al even lang als de staking in 1995, die liep van 24 november tot 15 december, toen de regering ook al geprobeerd heeft om de pensioenen te hervormen. Uiteindelijk trok ze het plan weer in, waarna de rust terugkeerde. De pensioenhervorming die nu wordt doorgevoerd, waarbij de regering de 42 pensioenregimes wil vervangen door één systeem met punten, is de eerste poging tot hervorming sinds 1995.



Volgens de vakbonden verliest iedereen door het nieuwe systeem. Ze houden voet bij stuk en blijven staken, al daalt de stakingsbereidheid wel. Spoormaatschappij SNCF liet weten dat 9,6 procent van het personeel staakt, tegenover 9,8 procent op dinsdag.

Eén TGV op twee rijdt

Het treinverkeer blijft vandaag wel zwaar verstoord. Eén TGV op de twee rijdt, en slechts één op de vijf regionale treinen. In Parijs rijden slechts de twee automatische metrolijnen normaal, terwijl andere lijnen enkel tijdens de spitsuren worden bediend.

Nog in Parijs kwamen deze middag enkele honderden mensen op straat om hun steun uit te drukken voor de stakende spoorbedienden. Zaterdag zijn opnieuw grote betogingen gepland in heel het land.

Langste staking bij spoor

Het ziet er naar uit dat het record van langste stakingsactie in Frankrijk verbroken zal worden bij het spoor. In 1986-87 werd 28 dagen gestaakt voor het behoud van lonen en arbeidsvoorwaarden.



Gesprekken tussen vakbonden en de regering worden op 7 januari hervat.