Staking in Algerije uit protest tegen president Bouteflika FVI

10 maart 2019

15u35

Bron: Belga 0 Uit protest tegen president Abdelaziz Bouteflika zijn in Algerije talrijke zelfstandigen en werknemers van bedrijven in staking gegaan. Heel wat winkels en markten in de hoofdstad Algiers bleven zondag gesloten. De straten lagen er verlaten bij. Ook grote staats- en particuliere ondernemingen werden door de staking getroffen, zo meldden de Algerijnse media en activisten op de sociale media.

De staking is gericht tegen de nieuwe kandidatuur van de hoogbejaarde staatsleider bij de presidentsverkiezing in april. Hij is al 20 jaar aan de macht en streeft een vijfde ambtstermijn na. Sinds een hartaanval is de 82-jarige president gekluisterd aan een rolstoel en heeft hij veel moeite om te praten. Hij verblijft momenteel voor medisch onderzoek in Genève. Al meer dan drie weken zijn massale protesten tegen Bouteflika aan de gang.

