Staking gestart bij Ryanair in Portugal. Voorlopig geen hinder op Brussels Airport

tvc

21 augustus 2019

11u46

Bron: Belga

0

In Portugal is vandaag een vijfdaagse staking gestart van cabine- en grondpersoneel van de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair. De hinder zou echter beperkt blijven. Morgen en vrijdag willen de Ryanair-piloten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland het werk neerleggen, maar Ryanair probeert daar via het gerecht nog een stokje voor te steken.