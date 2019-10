Staking bij General Motors: vakbond en directie bereiken voorlopig akkoord ttr

16 oktober 2019

18u38

Bron: belga 0 Na een bijna vijf weken durende staking bij autobouwer General Motors (GM) in de Verenigde Staten, heeft de vakbond United Auto Workers (UAW) vandaag aangekondigd een voorlopig akkoord bereikt te hebben met de directie van GM, waardoor de staking beëindigd zou kunnen worden.

De tekst moet nog de goedkeuring krijgen van de nationale raad van de vakbond, die er morgen over zal stemmen. Daarna zal de tekst voorgelegd worden aan de leden van UAW. De nationale raad zal dan beslissen of de staking voortgaat tot de finale aanneming van de tekst of dat de staking op 17 oktober stopgezet wordt.

Werknemers van tientallen vestigingen in de Verenigde Staten staken sinds medio september uit onvrede over hun loon. Ook zijn ze het niet eens met de status van tijdelijke medewerkers, die soms al jaren voor GM werken. Het gaat om de eerste staking bij GM in twaalf jaar.

Veel vooruitgang in de onderhandelingen boekten vakbonden en GM dit weekend al. Gisteren voegde topvrouw Mary Barra zich bij de gesprekken. Een akkoord is hard nodig, want de automaker voelt de acties stevig in de portemonnee. Volgens analisten kostten de werkonderbrekingen GM al ongeveer 2 miljard dollar (omgerekend zo’n 1,81 miljard euro).