Staking bij General Motors na 40 dagen voorbij kv

26 oktober 2019

01u16

Bron: Belga 0 De staking bij de grootste Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) is na 40 dagen eindelijk voorbij. De werknemers van het bedrijf hebben een akkoord goedgekeurd dat vorige week door vakbond en directie werd bereikt. Dat heeft de vakbond United Auto Workers (UAW) vrijdag in Detroit meegedeeld.

Werknemers van tientallen vestigingen in de Verenigde Staten staakten sinds medio september uit onvrede over hun loon. Ook waren ze het niet eens met de status van tijdelijke medewerkers, die soms al jaren voor GM werken. Het was de eerste landelijke staking bij GM in twaalf jaar en de grootste bij een grote Amerikaanse autobouwer sinds 1982. Ongeveer 48.000 werknemers sloten zich aan bij de acties.

Het bereikte compromis voorziet onder meer in een aanzienlijke loonsverhoging en bonussen. Daarnaast gaat de autobouwer 7,7 miljard dollar investeren in zijn Amerikaanse fabrieken, wat 9.000 extra banen zou scheppen. In ruil kreeg GM groen licht voor de reeds aangekondigde sluiting van drie fabrieken, in Maryland, Michigan en Ohio.



Het akkoord was hard nodig, want de automaker voelde de acties van de voorbije weken stevig in de portemonnee. Volgens analisten kostten de werkonderbrekingen GM ongeveer 2 miljard dollar. De overeenkomst zal vermoedelijk ook de toon zetten bij de op stapel staande onderhandelingen in twee andere grote Amerikaanse autobedrijven, Ford en Fiat Chrysler.