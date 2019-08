Staking bij brandstoftransporteurs in Portugal afgelopen TT

18 augustus 2019

23u46

Bron: Belga 0 In Portugal is de staking bij de olietransporteurs, die al sinds begin deze week voor problemen zorgde voor de brandstofbevoorrading, afgelopen. Dat heeft de vakbond SNMMP gezegd.

Volgens een woordvoerder zijn inmiddels "alle voorwaarden aanwezig om te onderhandelen" en is de actie daarom stopgezet. De onafhankelijke vakbond SIMM beëindigde vrijdag al de staking met het oog op nieuwe gesprekken.

Dinsdag is er een vergadering voorzien. Nieuwe stakingen zijn echter niet uitgesloten als blijkt dat de vakbond van de werkgevers geen compromissen wil sluiten, aldus SNMMP-voorzitter Francisco Sao Bento.

De brandstoftransporteurs eisen met de staking meer loon en vragen ook een apart statuut omwille van de risico's waarmee zij tijdens hun job worden geconfronteerd. De actie van de transporteurs zorgde voor een nijpend tekort aan brandstof, waardoor heel wat tankstations in het land geheel of gedeeltelijk droog kwamen te staan. Maandag besliste de regering daarom al om de transporteurs te verplichten weer aan de slag te gaan, daar waar de minimumdienstverlening niet werd verzekerd.