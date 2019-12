Stakende saboteurs zetten 90.000 Franse gezinnen zonder stroom: “Eerste waarschuwing” mvdb

17 december 2019

13u00

Bron: AFP 16 UPDATE Stakers in Frankrijk hebben , in het kader van het pensioenprotest, op sommige plaatsen in het land de stroom uitgeschakeld. Hierdoor kwamen in de Gironde, de streek rond Bordeaux, zo’n 50.000 gezinnen zonder elektriciteit te zitten. In Lyon waren zo’n 40.000 gezinnen getroffen. De vakbond CGT die achter de actie zit dreigt “met nog meer en grotere stroomonderbrekingen”.

Het is niet de eerste keer dat stakers in Frankrijk dit actiemiddel hanteren. Vorige week gebeurde dat al eens in Beziers, in het zuiden van Frankrijk, maar toen waren er iets minder mensen getroffen.

Het gaat steeds om actievoerders die binnendringen in posten van de hoogspanningsnetbeheerder RTE en daar de stroom uitschakelen. De actie in de Gironde gebeurde afgelopen nacht. Schade werd er niet aangericht, maar RTE heeft wel een klacht ingediend. In en rond Lyon werd de stroom deze voormiddag uitgeschakeld, bevestigt RTE.

De actie werd later opgeëist door de vakbond CGT bij RTE. Het was al duidelijk dat de saboteurs binnen het bedrijf moesten worden gezocht. “Het gaat nog maar om een eerste waarschuwing. De regering stelt zich bloot aan grotere stroomonderbrekingen”, verklaarde vakbondsafgevaardigde Francis Casanova van CGT.

