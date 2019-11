Stafchef Trump opgeroepen om te getuigen in onderzoek met oog op afzetting president HR HAA

05 november 2019



De kabinetschef van Donald Trump, Mick Mulvaney, is opgeroepen om vrijdag te getuigen in het onderzoek dat de Democraten in het Amerikaanse Congres voeren met het oog op de afzetting van de Republikeinse president. Reden is een verklaring waarin Mulvaney zei dat hij "aanzienlijke kennis uit de eerste hand" heeft van Trumps inspanningen om Oekraïne onder druk te zetten.

Mulvaney is de hoogste functionaris van het Witte Huis die wordt opgeroepen in het impeachment-onderzoek. Het is overigens onwaarschijnlijk dat hij vrijdag zal getuigen zoals gevraagd, gezien het verzet van het Witte Huis om met het onderzoek mee te werken.

Mulvaney zou volgens de onderzoekers mogelijk rechtstreeks betrokken zijn geweest bij een poging van president Trump, diens persoonlijke advocaat, Rudolph Giuliani en anderen om bijna 400 miljoen dollar aan bijstand in te houden om druk uit te oefenen op Oekraïne. Dit om de persoonlijke politieke belangen van president Trump te dienen”, schreven de voorzitters van de drie commissies die het onderzoek leiden.

Maandag hebben de commissies transcripties vrijgegeven van getuigenissen van Marie Jovanovitsj, die Trump in mei abrupt terughaalde als ambassadeur in Oekraïne, en Michael McKinley, een voormalige topadviseur van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

In hun verklaringen zeiden Jovanovitsj en McKinley dat het ministerie van Buitenlandse Zaken werd gebruikt voor binnenlandse politieke doeleinden onder Trump en waarschuwden dat dit de Amerikaanse belangen zou schaden.

Het impeachment-onderzoek is gericht op een telefoongesprek van 25 juli waarin Trump de Oekraïense president Volodimir Zelenski vroeg een corruptieonderzoek in te stellen naar voormalig vice-president Joe Biden, een vooraanstaande democratische rivaal in de komende presidentsverkiezingen, en diens zoon Hunter. Die had in 2014 een duur betaalde baan gekregen bij het Oekraïense gasbedrijf Burisma. Een Oekraïense aanklager die eerder onderzoek deed naar dit bedrijf werd in 2016 ontslagen.

