Stafchef John Kelly verlaat eind dit jaar Witte Huis

08 december 2018

19u33

John Kelly, de stafchef van het Amerikaanse Witte Huis, stopt er eind dit jaar mee. Dat heeft president Trump vandaag bekendgemaakt. De naam van zijn opvolger wordt in een van de komende twee dagen bekendgemaakt.

De stafchef is verantwoordelijk voor het personeel van het Witte Huis, maar houdt ook de agenda van de president bij en bepaalt wie hem mag bezoeken. Hij wordt ook wel de ‘op één na machtigste man van Washington D.C.’ genoemd.

Impasse

CNN meldde eerder al dat de relatie tussen president Trump en Kelly na 17 maanden een impasse had bereikt en volgens beide mannen onhoudbaar was geworden.





Het is al de tweede keer dat Trump van stafchef wisselt. Kelly volgde zelf Reince Priebus op, in juli 2017, om orde op zaken te stellen in het toen chaotische Witte huis.





Met Kelly verdwijnt alweer een nieuw hooggeplaatst figuur uit de administratie van de president. Trump benoemde pas nog William Barr tot nieuwe minister van Justitie. Hij volgde Jeff Sessions op. De president maakte ook bekend dat Heather Nauert de nieuwe ambassadrice bij de Verenigde Naties wordt, in de plaats van Nikki Haley.