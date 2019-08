Stadsbestuur Parijs probeert loodzorgen weg te nemen HL

Bron: Belga en ANP 0 Het Parijse stadsbestuur probeert de zorgen weg te nemen over de loodvergiftiging in nasleep van de brand in de Notre-Dame. “Alle testen die we hebben uitgevoerd in een radius van 500 meter rond de Notre-Dame zijn negatief. Dat betekent dat er geen gevaar is”, zei waarnemend burgemeester Emmanuel Gregoire tegen televisiezender LCI.

Tijdens de brand in de iconische kathedraal in april smolten grote hoeveelheden lood. Looddeeltjes kwamen vervolgens terecht op gebouwen in omliggende straten. De autoriteiten hielden eerst vol dat er geen enkel gevaar was, maar sloten vorige maand plots twee scholen waar te hoge concentraties waren gemeten.

Het stadsbestuur publiceerde maandagavond de uitkomsten van een nieuwe serie testen bij scholen en kinderopvangplaatsen in de omgeving. Die waren in de meeste gevallen niet zorgwekkend, toch bleken er uitschieters op speelplaatsen en vensterbanken.

Grondige schoonmaak

De waarnemend burgemeester beloofde dat dergelijke plaatsen “grondig worden schoongemaakt” voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De regionale gezondheidsdienst toetst vervolgens of het veilig genoeg is. “De gemeente gaat geen risico’s nemen”, aldus Gregoire.

Vakbonden en bewonersorganisaties eisen vergaande maatregelen: de kathedraal en de directe omgeving moeten hermetisch worden afgesloten om verdere verspreiding van looddeeltjes te voorkomen. Daar lijkt de stad nog niet warm voor te lopen. Volgens het stadsbestuur is zo’n maatregel “vanuit een technisch en financieel oogpunt uitermate complex”. Het stadsbestuur is “niet tegen” een overkapping van de Notre-Dam, "het is gewoon een probleem van uitvoerbaarheid".