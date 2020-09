Stadsbestuur Madrid en Spaanse overheid in impasse over coronamaatregelen: “We gaan de stad niet opnieuw sluiten” NLA

28 september 2020

12u28

Bron: El Diario, The Guardian 2 De Spaanse overheid en het stadsbestuur van Madrid worden het maar niet eens over de maatregelen die getroffen moeten worden om de tweede golf van het coronavirus in te dijken in de hoofdstad. De Spaanse minister van Volksgezondheid wil dat de stad terug op slot gaat, maar Isabel Díaz Ayuso, de president van de gemeenschap Madrid, wil dat niet.

In de Spaanse hoofdstad wordt een derde van het totaal aantal besmettingen in het land gediagnosticeerd. Spanje heeft intussen zo'n 716.000 bevestigde gevallen en dat getal gaat nog altijd in stijgende lijn. Het land is er in West-Europa het ergste aan toe.

Het conservatieve bestuur van Madrid heeft inmiddels 45 wijken in een gedeeltelijke lockdown geplaatst, maar het gaat niet in op de vraag van de Spaanse overheid om de volledige hoofdstad op slot te doen. Zaterdag vroeg de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa opnieuw om dat wel te doen. “Luister naar de wetenschap”, zei hij. “We zijn erg bezorgd over de situatie in Madrid. Niet alleen voor de Madrilenen, maar ook voor regio’s in de buurt is het risico hoog. Het is tijd om actie te ondernemen en de pandemie in Madrid onder controle te krijgen.”

500 besmettingen per 100.000 inwoners

Illa wil dat Spaanse steden en gemeenten waar meer dan 500 gevallen per 100.000 inwoners zijn, op slot gaan. Vrijdagavond had Madrid iets meer dan 720 gevallen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in heel Spanje zijn er 320 gevallen per 100.000 inwoners, in België 160 en in Brussel 650.

Het Madrileense stadsbestuur weigert om de stad op slot te doen. Ayuso zei dat Madrid alleen in lockdown zal gaan als elke andere Spaanse stad en gemeente die aan Illa’s criterium voldoet, dat ook doet. Ook wil Ayuso dat de overheid garandeert dat er coronatests afgenomen zullen worden op de luchthaven van Madrid en in de stations in de regio.

Ayuso wil koste wat het kost een lockdown als in maart vermijden door de economische gevolgen. In mei stelde zij zich ook al vragen bij de nood om de nationale lockdown nog te verlengen. “Mensen worden elke dag overreden, maar daarom moeten we auto’s nog niet verbieden”, zei ze toen.