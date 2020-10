Stadsbestuur Madrid dreigt lockdown aan te vechten bij Hooggerechtshof SVM

01 oktober 2020

12u44

Bron: Belga 3 De conservatieve regionale regering van Madrid is niet akkoord met de beslissing van de linkse federale regering om de hoofdstad zo goed als volledig in lockdown te plaatsen. Ze dreigt ermee naar het Hooggerechtshof te stappen omdat ze vindt dat de beslissing niet wettelijk is.

De Spaanse regering bereikte gisteren een akkoord om de maatregelen tegen het coronavirus uit te breiden naar de hele stad Madrid omdat het coronavirus zich daar als een lopend vuurtje verspreidt. De maatregelen tegen het virus waren al van kracht in enkele delen van de regio.

"Deze overeenkomst is door een brede meerderheid goedgekeurd", zei minister van Volksgezondheid Salvador Illa. Het gaat onder meer om een verbod om de Spaanse hoofdstad binnen of buiten te gaan, behalve voor woon-werkverkeer of om onderwijs te volgen. Naast de Spaanse hoofdstad gaat het ook om negen andere steden in de regio.

784 besmettingen per 100.000 inwoners

De regering in Madrid is het niet eens met de nieuwe maatregelen die afgekondigd werden door de federale regering. Volgens haar is de beslissing niet rechtsgeldig, ze dreigt er dan ook mee verdere juridische stappen te ondernemen bij het Hooggerechtshof. Het Madrileense stadsbestuur had eerder al aangegeven geen lockdown te willen om de economie in de stad niet verder te beschadigen.

Madrid is intussen opnieuw uitgegroeid tot het corona-epicentrum van Spanje. De stad had de laatste veertien dagen een gemiddelde besmettingsgraad van 784 per 100.000 inwoners. Dat is 2,5 keer hoger dan het landelijke gemiddelde en zeven keer hoger dan het gemiddelde in Europa.

