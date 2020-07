Stad in Chinese Binnen-Mongolië waarschuwt voor builenpest na verdacht geval NLA

05 juli 2020

19u12

Bron: The Independent 8 Na een verdacht geval van builenpest gisteren, hebben de autoriteiten van de stad in de Chinese regio Binnen-Mongolië gewaarschuwd voor een verdere verspreiding van de ziekte. De oorzaak is waarschijnlijk het eten van zieke marmotten.

De gezondheidscommissie van Bayan Nur, de stad waar het verdacht geval is gevonden, heeft dreigingsniveau 3 afgekondigd. Dat is het voorlaatste niveau.

Inwoners mogen niet meer jagen op dieren die de pest kunnen dragen en ze ook niet meer eten. Daarnaast vragen de autoriteiten om te melden wanneer iemand symptomen van de pest vertoont of als iemand koorts heeft zonder duidelijke oorzaak. Ook moeten dode of zieke marmotten gemeld worden.

Gisteren meldde een ziekenhuis in Bayan Nur een verdacht geval van de builenpest. In november vorig jaar werden al vier gevallen bevestigd, waarvan twee besmet waren met longpest. Dat is een nog dodelijkere variant van de pest.

‘Zwarte Dood’

De builenpest werd in de middeleeuwen de “Zwarte Dood” genoemd. Het is een erg besmettelijke ziekte die vaak fataal is voor patiënten. Knaagdieren, zoals ratten of marmotten, verspreiden de ziekte.

De pest komt in China nog steeds voor, maar een echte uitbraak is zeldzaam. Tussen 2009 en 2018 meldde het land 26 gevallen en 11 doden.

In Europa komt de pest vandaag niet meer voor.