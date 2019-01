Stad Gent dient klacht in tegen eigen museumdirectrice IB

26 januari 2019

05u43

Bron: Belga 0 Zowat een jaar nadat tien specialisten hun twijfels hebben geuit over 26 bruik­lenen Russische avant-garde kunst, dient de stad Gent een klacht met burgerlijke partijstelling in. Ze doet dat tegen haar voormalige directrice Catherin de Zegher, die toen het Museum voor Schone Kunsten leidde. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad en De Standaard.

De klacht is eveneens gericht tegen de Stichting Dieleghem, waar eigenaar Igor Toporovski zijn kunstwerken onderbracht. Het initiatief voor de klacht komt van het schepencollege, bevestigt de huidige schepen van Cultuur, Sami Souguir (Open VLD).

Nadat de zaak was losgebarsten, werden de bruiklenen uit het museum verwijderd. Begin maart vorig jaar werd De Zegher geschorst als ­museumdirectrice. Twee weken later werd de collectie in beslag genomen door de onderzoeksrechter.

“Vermoedens van schriftvervalsing”

Daarop diende De Zegher twee klachten in om haar schorsing aan te vechten. Van de eerste, bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, is ondertussen beslist dat ze zonder gevolg blijft. De tweede, bij de Raad van State, leidt nu tot een tegenoffensief van de stad Gent. “Ter voorbereiding van die klacht zijn er veel documenten heen en weer gemaild”, zegt Souguir. “Op basis van die info zijn er bij onze juridische dienst ernstige vermoedens ontstaan van schriftvervalsing.”