Stacey Abrams zal Democratisch antwoord geven op State of the Union van Trump KVDS

30 januari 2019

08u53

Bron: Belga 0 De Amerikaanse Democraten hebben Stacey Abrams gekozen om in naam van de partij een antwoord te geven op de State of the Union van president Donald Trump. Abrams deed vorig jaar een gooi naar het gouverneurschap van de staat Georgia, maar haalde het nipt niet. Ze is de eerste zwarte vrouw die die eer te beurt valt.

Donald Trump zal zijn State of the Union op 5 februari houden voor het Congres in Washington. De toespraak moest normaal gezien op 29 januari doorgaan, maar werd uitgesteld door de 'shutdown'. Traditioneel reageert de oppositiepartij meteen op de jaarlijkse speech van de president.

“Vereerd”

De Democratische rijzende ster zei op Twitter "vereerd" te zijn dat zij gekozen werd. "Op een moment dat ons land leiders wil horen die kunnen verenigen voor een gezamenlijk doel, ben ik vereerd om het Democratisch antwoord te bieden op de State of the Union", klonk het.





Abrams is een voormalig lid van het Congres van Georgia, maar heeft momenteel geen mandaat. Minderheidsleider in de Senaat Chuck Schumer zei dat hij Abrams drie weken geleden vroeg. "Ze is gewoon een geweldige woordvoerster. Ze is een ongelooflijke leider", zei hij.

At a moment when our nation needs to hear from leaders who can unite for a common purpose, I am honored to be delivering the Democratic State of the Union response. https://t.co/0dpA3lJZpS Stacey Abrams(@ staceyabrams) link

Het publiek kent haar vooral om haar fel gemediatiseerde strijd tegen de Republikein Brian Kemp om het gouverneurschap van Georgia, tijdens de verkiezingen van november. Ze verloor met minder dan 55.000 stemmen, maar trok naar de rechtbank omdat ze Kemp beschuldigde van "mismanagement”. Als 'secretary of state' was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen en het registratieproces. Maar er doken vermoedens op over belangenvermenging en ‘voter suppression’. Tienduizenden - voornamelijk zwarte - kiezers zouden zich niet hebben kunnen registreren vanwege de verstrengde wetgeving rond hun identificatie.

Als ze had gewonnen, was ze de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur uit de geschiedenis geworden, maar uiteindelijk aanvaardde Abrams de overwinning van Kemp.