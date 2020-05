Staatsmedia Syrië melden Israëlische raketaanval RL

01 mei 2020

06u57

Bron: Haaretz, Reuters, Belga 0 Israëlische helikopters hebben in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende raketten vanaf de Golanhoogten afgevuurd. De aanval was gericht op verschillende locaties in het zuiden van Syrië en veroorzaakte slechts “beperkte materiële schade”, aldus Syrische staatsmedia.

Volgens websites die bij het Syrische regime zijn aangesloten, waren drie militaire posten in de Quneitra-streek het doelwit van de actie. De gevechtshelikopters zouden hebben aangevallen in het Tel Ahmar-gebied net ten zuiden van Quneitra, dat aan Israël grenst. Er werden geen slachtoffers gemeld onder Syrische militairen die in het gebied waren gelegerd.

Israël bevestigt of ontkent dergelijke aanvallen over het algemeen zelden, maar het is bekend dat het de afgelopen jaren vanuit het Israëlische en Libanese luchtruim doelen binnen Syrië bestookt. De bases en konvooien van de door Iran gesteunde Hezbollah-militie, die sterk aanwezig is op de Syrische Golanhoogte, zijn de afgelopen jaren door Israël getroffen. Het aantal aanvallen is opgevoerd sinds de start van de Syrische burgeroorlog in 2011.

De afgelopen weken lijken de aanvallen nog frequenter te worden, nu de aandacht van de wereld is afgeleid door de strijd tegen het coronavirus, aldus een regionale inlichtingenbron.

Vierde aanval in drie weken

Eerder deze week zijn, volgens het Syrian Observatory for Human Rights, vier leden van een pro-Iraanse militie en drie burgers omgekomen bij een Israëlische luchtaanval in een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus.

Vorige week zei een oorlogsmonitor van de Syrische oppositie dat een vermeende Israëlische luchtaanval bij de Syrische stad Palmyra negen strijders had gedood, waaronder zes niet-Syriërs en militanten van Hezbollah.

Op 13 april vuurde een Israëlische drone nog twee raketten af ​​op een SUV-wagen met daarin leden van de door Libanon gesteunde Hezbollah-beweging in Syrië, nabij de grens met Libanon.

Israël: “We zullen niet stoppen”

Nadat Syrië afgelopen maandag had aangekondigd dat het enkele Israëlische luchtaanvallen in de buurt van de hoofdstad Damascus had onderschept, reageerde de Israëlische minister van defensie Naftali Bennett dat de strijdkrachten hun campagne tegen Iran in Syrië zouden opvoeren. “We zijn overgestapt van het blokkeren van de Iraanse verschansing in Syrië naar het verdrijven ervan, en we zullen niet stoppen”, zei Bennett in een verklaring.

Assad

Israël noemt de militaire aanwezigheid van Iran in Syrië, waar de milities samen optrekken met de strijdkrachten van de Syrische president Bashar al Assad, een strategische bedreiging en beweert dat Teheran een permanente aanwezigheid zoekt langs de noordelijke grenzen. Een directe confrontatie tussen aartsvijanden Israël en Iran dreigt al lange tijd in Syrië, omdat Israël het Iraanse regime als zijn grootste bedreiging beschouwt.

Assad heeft gezegd dat Iraanse troepen juist welkom zijn om in Syrië te blijven nadat zij jarenlang - net als Rusland - hebben geholpen om het grootste deel van het land opnieuw onder zijn controle te brengen.