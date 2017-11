Staatsgreep in Zimbabwe: Dit zijn de hoofdrolspelers Bob van Huet

13u28

Bron: AD.nl 0 AP Robert Mugabe. In Zimbabwe is een heftige machtsstrijd gaande. Het einde van het tijdperk Robert Mugabe lijkt nabij. Een overzicht van de belangrijkste personen die een rol spelen bij deze machtsovername.

Robert Mugabe (93)

Leider van de opstand tegen de blanke minderheidsregering van het land dat toen nog Rhodesië heette en sinds 1980 de baas van de Republiek Zimbabwe. Robert Mugabe is een van de langstzittende regeringsleiders van Afrika. Hij is leider van regeringspartij de Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie – Patriottisch Front (ZANU-PF). Na aanvankelijke heldenstatus groeide kritiek op hem vanwege zijn brute regeerstijl.

's Werelds oudste staatshoofd. Ooit een held van links Nederland - omdat hij streed tegen de blanke, racistische regering van het toenmalige Rhodesië - keerden veel bewonderaars zich later van hem af. Mugabe (93) bleek een meedogenloze graaidictator die korte metten maakte met tegenstanders en familie en vrienden de beste baantjes gaf. Hij is volgens velen persoonlijk verantwoordelijk voor wijd verbreide corruptie in het land, economisch wanbeleid, discriminatie tegen blanken en talloze schendingen van de mensenrechten. Mugabe verloor de laatste jaren zelfs het vertrouwen van veteranen uit de onafhankelijkheidsoorlog, die hem decennialang hadden gesteund. Mugabe liet zich vorig jaar door ZANU-PF benoemen als kandidaat voor de presidentsverkiezing in 2018. Tegen die tijd is hij 94. Mugabe en zijn gezin zouden gisteravond door het leger in hechtenis zijn genomen.

AFP President Mugabe tijdens een speech.

Grace Mugabe (52)

Ze is de tweede vrouw van Robert Mugabe en was ooit zijn secretaresse. Ze is 41 jaar jonger dan de president. Ze is bekend vanwege haar opvliegende karakter. Heeft in haar eigen land de bijnamen Dis Grace en The Country's First Shopper. Ze verwondde ooit een fotograaf die extreme uitgaven vastlegde in Hongkong door hem te slaan met vingers vol diamanten ringen. Ze is de Afrikaanse Imelda Marcos en wordt nagewezen vanwege haar extravagante levensstijl in een van de armste landen ter wereld.



Ze wordt gezien als degene die de fragiele Mugabe overeind houdt. Grace Mugabe ligt slecht bij militairen omdat ze geen verleden in Zimbabwe’s onafhankelijkheidsstrijd, maar ze claimt wel die status. Ze geniet de steun van de vrouwenafdeling en van de jeugdafdeling van Zanu-PF, die wil dat Grace vicepresident moet worden.

AP Grace Mugabe.

Emmerson Mnangagwa (75)

Aanleiding voor de meest recente onrust is het ontslag van de binnen de strijdkrachten populaire vicepresident Emmerson Mnangagwa (75). Oud-strijdmakker van Robert Mugabe in de onafhankelijkheidsstrijd in Zimbabwe, kreeg militaire training in China. Voormalig lijfwacht. Uit die tijd stamt Mnangagwa's bijnaam 'de krokodil'.



Voormalig minister van Defensie en Justitie, hoofd van de ooit door Noord-Korea getrainde inlichtingendienst. Mnangagwa was tot voor kort een van de favorieten om de 93-jarige Mugabe op te volgen, en dus een grote rivaal van presidentsvrouw Grace Mugabe. Kreeg ruzie met haar en moest daarna vluchten. Verblijfplaats onbekend: mogelijk China of buurland Zuid-Afrika. Mnangagwa sprak van 'onophoudelijke bedreigingen' tegen hem en zijn familie. Hij zou in augustus een poging tot vergiftiging hebben overleefd. Nu Mugabe in hechtenis zit, zou Mnangagwa door diens tegenstanders naar voren zijn geschoven als regeringsleider.

AP Emmerson Mnangagwa

Generaal Constantino Chiwenga (61)

Machtige generaal en commandant van nationale strijdkrachten. Hij is een van de belangrijke pionnen in Team Lacoste, een naam die verwijst naar het krokodillenlabeltje van het modemerk. Het is de geuzennaam van degenen die 'krokodil' Emmerson Mnangagwa steunen. Chiwenga trekt nu, zo lijkt het, aan de touwtjes voor gevluchte Mnangagwa. Team Lacoste verwijt de kliek rond vooral Grace Mugabe 'een gebrek aan discipline, egoïsme, vriendjespolitiek en zelfverrijking'. Chiwenga was vorige week in China en sprak met hoge militairen. China en Zimbabwe zijn decennia lang bondgenoten. Onduidelijk is of hij de Chinezen vooraf heeft geïnformeerd over het afzetten van Mugabe.



Chiwenga (61) - bijgenaamd ‘Dominic Chinenge’, strijdnaam uit onafhankelijkheidsstrijd - speelde belangrijke rol in het verjagen van de blanke boeren van hun eigendom en hield daar florerende boerderij nabij Harare aan over. Staat samen met zijn vrouw op lijst van ongewenste bezoekers in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

AFP Generaal Constantino Chiwenga

Generaal S.B. Moyo

Moyo is de legerwoordvoerder en rechterhand van generaal Chiwenga, minder bekend bij de bevolking. Hij verklaarde in een televisietoespraak dat het leger in Zimbabwe geen staatsgreep had gepleegd. Het ging erom 'criminelen rond Mugabe' voor de rechter te brengen. Zij zouden het land 'economische en sociaal laten lijden'. ,,Zijne excellentie de president Mugabe en zijn familie zijn veilig en wel en hun veiligheid wordt gegarandeerd'', aldus Moyo die ook gaat over media en propaganda binnen de regerende ZANU-PF.

Lees door onder de foto.

AP Generaal-majoor S.B. Moyo.

Kudzai Chipanga

Chipanga is de zeer invloedrijke leider van de jeugdbeweging ZANU-PF. Hij is geliefd bij de Mugabes nadat hij vorig jaar grote mars had georganiseerd ter ondersteuning van Robert Mugabe. Noemde Robert Mugabe bij die gelegenheid 'een engel'. Ook Chipanga zou nu in hechtenis zitten, zo meldt de jeugdbeweging via Twitter.

Lees door onder de foto.

AFP Kudzai Chipanga

Joice Mujuru

Is de voorgangster van Emmerson Mnangagwa. Ook deze vicepresident leek een rivaal te worden rivaal voor Grace Mugabe en werd ontslagen omdat ook zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een samenzwering tegen Robert Mugabe. De campagne tegen Mujuru werd geleid door Grace Mugabe.

AP Joice Mujuru