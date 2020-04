Staat New York telt nu relatief “meeste coronabesmettingen ter wereld” en steekt Spanje voorbij KVE

08 april 2020

20u08

Bron: Belga, ANP 3 De staat New York telt relatief de meeste coronabesmettingen ter wereld volgens een vergelijking van persbureau Reuters. Het gaat nu al om 149.316 geregistreerde besmettingen. Bovendien noteerde de staat een nieuw record van overlijdens aan het coronavirus met 779 doden in 24 uur tijd. Maar de opmars van de pandemie stabiliseert. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo gezegd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De staat met circa 20 miljoen inwoners heeft woensdag 149.316 besmettingen geregistreerd. Spanje heeft er 146.690 geteld. Daarna volgt Italië met 139.422 vastgestelde gevallen. In deze telling wordt de zwaar getroffen staat New York vergeleken met de eveneens zwaar getroffen Europese landen Spanje en Italië. Die hebben allebei veel meer inwoners dan New York.

Maar toch is er ook positief nieuws. De lockdownmaatregelen "werken", zei gouverneur Cuomo. "De curve" van nieuwe ziekenhuisopnames "buigt af", legde hij op zijn dagelijkse persbriefing uit. Ongeveer 586 mensen werden de voorbije 24 uur in het ziekenhuis opgenomen, veel minder dan tussen 25 maart en 3 april, toen dagelijks zowat duizend mensen werden gehospitaliseerd. "We zijn er nog lang niet", waarschuwde Cuomo evenwel. Hij herinnerde eraan dat de balans voor de staat New York tot 6.268 doden gestegen was.

In de Verenigde Staten steeg het aantal geregistreerde besmettingen met het nieuwe coronavirus woensdag tot boven de 400.000 volgens de telling van de universiteit Johns Hopkins. De pandemie eiste tot dusver 12.912 in het hele land, dat op weg is het nieuwe epicentrum van de ziekte te worden.

Lees ook:

Zo dramatisch is de toestand in de VS: New York plant tijdelijke begrafenissen in parken, tien kisten per keer



Hoe Spanje het zwaarst getroffen land van Europa werd (+)