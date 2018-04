Staat New York scherpt wapenregels aan kv

01 april 2018

04u11

Bron: Belga 0 Veroordeelden van huiselijk geweld moeten in de Amerikaanse staat New York al hun vuurwapens inleveren. De gouverneur van New York Andrew Cuomo zegt in een verklaring dat een wet is aangepast die ervoor zorgt dat veroordeelden niet alleen handwapens maar alle vuurwapens moeten overdragen.

"New York loopt wederom voorop in het voorkomen van wapengeweld met deze hervorming die is gebaseerd op gezond verstand", stelt Cuomo. "Er is een duidelijk verband tussen vuurwapengeweld en huiselijk geweld. Deze wet doet daar wat aan."

Na de schietpartij op basisschool Sandy Hook in 2012, waarbij 26 doden vielen, werden veroordeelden van huiselijk geweld al gedwongen om alle handwapens in te leveren. Die regels worden nu aangescherpt en bovendien zorgt de wet ervoor dat iemand die voor bepaalde misdaden is veroordeeld, geen vergunning voor een wapen kan krijgen of vernieuwen.

In 2016 werden in de staat New York bij 35 moordzaken in huiselijke kring vuurwapens gebruikt.