Staande ovaties en gezichten op onweer: zo extreem verdeeld was het publiek bij eerste State of the Union van Donald Trump Koen Van De Sype

31 januari 2018

16u18

Bron: BBC 3

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn eerste State of the Union achter de rug. Hoe verdeeld het Congres is waar hij voor stond, bleek uit de reacties van het publiek. Waar de Republikeinen voortdurend enthousiast rechtveerden uit hun stoelen, bleven de Democraten vaak zitten met hun gezicht op onweer.