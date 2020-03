Staakt-het-vuren in Syrische provincie Idlib sinds middernacht, maar voor hoelang? HAA

06 maart 2020

06u21

Bron: AFP 0 Het akkoord dat Rusland en Turkije donderdag hebben gesloten over een staakt-het-vuren in de Syrische provincie Idlib is om middernacht ingegaan. De provincie is al sinds december het toneel van toenemend geweld.

Het bestand gaat gepaard met de vorming van een bufferzone van zes kilometer tussen het regerings- en het rebellengebied in het noorden van Syrië. Enkele minuten voor het akkoord van kracht werd, werden de bombardementen in het gebied nog voortgezet, meldt het Syrische observatorium voor de mensenrechten.

Damascus voert sinds december een dodelijk offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de provincie Idlib te heroveren. Het offensief leidde tot spanningen tussen Ankara en Moskou. Turkije steunt enkele rebellengroepen en Rusland steunt Damascus, maar toch hadden beide landen hun samenwerking rond Syrië de afgelopen jaren opgevoerd.

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, geeft in een persbericht aan “kennis te nemen” van de Turks-Russische overeenkomst voor Idlib en benadrukt dat de bevolking in het noordwesten van Syrië “al enorm leed heeft doorstaan”. Hij hoopt dat het staakt-het-vuren “zal leiden tot een onmiddellijk en blijvend einde van de vijandigheden”. Vrijdag is een vergadering gepland van de VN-Veiligheidsraad.

Guterres roept op om opnieuw via een politieke weg naar een oplossing te zoeken. De VN-baas werd de voorbije dagen onder druk gezet door een meerderheid van de leden van de Veiligheidsraad om meer te doen voor het conflict in Syrië. Op vraag van Rusland komt de Veiligheidsraad vrijdag samen. Die vergadering zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Rusland zal tekst en uitleg geven over de inhoud van het akkoord met Turkije.