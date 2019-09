SS'er (96) beticht van bloedbad in Noord-Franse Ascq overleden mvdb

22 september 2019

16u28

Bron: Belga 0 De 96-jarige vroegere SS'er Karl Münter die een rechtszaak boven het hoofd hing voor het onder de mat vegen van een bloedbad in 1944 en als een ontkenner van de Holocaust, is overleden. Dat heeft het parket dat met zijn vervolging was belast, vandaag bekendgemaakt.

"Ik kan bevestigen dat hij is overleden", zei woordvoerster Christina Pannek van het parket van Hildesheim in het Duitse Nedersaksen. Zij gewaagde van een natuurlijke dood. De tegen Münter ingezette procedure dooft daarmee uit.



Enkele maanden voor de invasie van Normandië hadden Franse verzetslieden explosieven aangebracht op de spoorweg nabij Rijsel. Daardoor ontspoorde een trein. Er vielen geen gewonden. Kort daarna beval de SS een vergeldingsactie in het dorp Ascq. Daarbij werden op 2 april 1944 86 jongens en mannen naar de spoorlijn gesleept en daar in koelen bloede doodgeschoten.



De 96-jarige oud-SS'er werd ervan beschuldigd te hebben deelgenomen aan het bloedbad. Maar door verjaring van de feiten was vervolging onmogelijk.



Wel heeft het parket hem in juli in staat van beschuldiging gesteld met het oog op een proces wegens aanzetten tot rassenhaat en het aantasten van de nagedachtenis aan de slachtoffers. In een interview met de Duitse publieke televisiezender ARD had de vroegere nazi de Holocaust geminimaliseerd en gezegd dat de slachtoffers van het bloedbad in Ascq zelf schuld hadden aan hun dood.