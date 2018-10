Sri Lankaans parlement waarschuwt voor politieke crisis die kan uitmonden in “bloedbad” AW

29 oktober 2018

17u11

Bron: Al Jazeera 0 Het Sri Lankaanse parlement waarschuwt voor een politieke crisis die kan uitmonden in een “bloedbad”. Tenzij president Maithripala Sirisena het parlement opnieuw bijeenroept om hen de machtsstrijd te laten oplossen tussen hem en zijn ontslagen premier. Die laatste zou zijn president zelfs willen ombrengen.

De waarschuwing kwam er nadat wetgevers, loyaal aan afgezet premier Ranil Wickremesinghe, aanhangers opriepen om samen te protesteren in Colombo, hoofdstad van Sri Lanka. Zij duidden de afzetting van de eerste minister en zijn regering aan als een staatsgreep. President Sirisena beweert op zijn beurt dat hij zijn eerste minister ontsloeg omdat hij een moordcomplot beraamde om zo zelf de macht te kunnen grijpen.

Karu Jayasuriya, lid van het parlement, drong er bij de president op aan om voormalig eerste minister Wickremesinghe zijn meerderheidssteun te laten bewijzen via een stemming bij het parlement. “Als het volk op straat zelf het heft in handen neemt, zal dat resulteren in een bloedbad.” Daarmee verwijst hij naar een burger die gedood werd nadat de lijfwacht van de afgezette premier het vuur opende.

“Staatsgreep”

Sri Lanka, een land in Zuid-Azië met een boeddhistische meerderheid, werd vrijdag opgeschud toen de Sri Lankaanse president zijn eerste minister Wickremesinghe verrassend genoeg ontsloeg. Hij schortte ook het parlement op om te verhinderen dat Wickremesinghe kan terugkeren. In plaats daarvan stelde hij de voormalige president van Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, aan als eerste minister. Aangezien zowat de helft van het Sri Lankaans parlement bestaat uit leden van de UNP, de partij van ontslagen premier, duidden ze het ontslag en de ontbinding van de regering aan als een “staatsgreep”.