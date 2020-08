Sri Lanka zes uur lang in het donker door stroomonderbreking NLA

17 augustus 2020

17u14

Bron: Belga 0 Vandaag zaten 21 miljoen Sri Lankanen zonder elektriciteit na een niet nader gespecificeerd "technisch probleem" in een grote thermische energiecentrale op het Zuid-Aziatische eiland.

De stroomonderbreking trof het hele land rond het middaguur (lokale tijd, 8.30 uur Belgische tijd). Na zes uur was er weer stroom in delen van Sri Lanka, maar de hoofdstad Colombo bleef in het donker, ook na het vallen van de duisternis.

Het gaat om de ergste stroomstoring in Sri Lanka sinds maart 2016. Toen zat het hele land meer dan acht uur zonder stroom vanwege een grote stroomuitval.



Een "technisch probleem" in de krachtcentrale Kerawalapitiya, gelegen aan de rand van de hoofdstad Colombo, is volgens minister van elektriciteit Dullas Alaopheruma de oorzaak. "Er worden maatregelen genomen om de stroomtoevoer te herstellen", zei hij in een verklaring, zonder een timing te geven.

Doordat de verkeerslichten niet meer werken, veroorzaakte de stroomuitval chaos in de toch al drukke straten van Colombo. De lokale politie had moeite om de voertuigen op veel grote kruispunten in goede banen te leiden.

De ziekenhuizen en essentiële infrastructuur van het land hebben generatoren waarmee ze kunnen overnemen. Lokale stroomstoringen komen vaak voor, maar landelijke stroomuitval is zeldzaam.