Sri Lanka stelt omstreden executies uit tot 30 oktober AW

05 juli 2019

12u00

Bron: ANP 0 Het hooggerechtshof van Sri Lanka heeft de executies van vier terdoodveroordeelde gevangenen via een gerechtelijk bevel verboden tot 30 oktober. Dat heeft een advocaat van een van de veroordeelden gezegd. De vier zijn veroordeeld voor drugsmisdrijven.

De Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena ondertekende vorige maand de doodsvonnissen. De executies zouden de eerste zijn in 43 jaar in het land. Het is immers van 1976 geleden dat er in Sri Lanka nog executies plaatsvonden. Sindsdien gold er een moratorium op de doodstraf en werden alle terdoodveroordelingen omgezet in een levenslange celstraf. Maar de president wil dat moratorium opheffen.



Mensenrechtengroeperingen, Groot-Brittannië, Canada, de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben hun bezorgdheid geuit over het herinvoeren van de doodstraf op het eiland in de Indische Oceaan.