Sri Lanka beëindigt noodtoestand

23 augustus 2019

11u20

Bron: ANP

Sri Lanka heeft de noodtoestand, die na de aanslagen met Pasen was ingesteld, vandaag opgeheven. De aanslagen in drie kerken en in drie luxehotels kostten 258 mensen het leven. 500 anderen raakten gewond.