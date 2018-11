Sprookje dakloze Johnny Bobbitt te mooi om waar te zijn: “Hij zat mee in de slag met koppel dat geld inzamelde voor hem” Joeri Vlemings

15 november 2018

17u56

Bron: New York Post 0 Het klonk vorig jaar als een vervroegd en ontroerend kerstsprookje. De dakloze zwerver Johnny Bobbitt gaf zijn laatste twintig dollar aan Kate McClure, een bestuurster die zonder benzine was gevallen. Samen met haar vriendje zette ze daarna uit dankbaarheid een geldinzamelactie op voor Bobbitt. Ze haalden meer dan 350.000 euro op. Maar volgens de New York Post was dat allemaal opgezet spel.

Te mooi om waar te zijn, zo lijkt het inmiddels wel. In november vorig jaar ging het prachtige feelgoodscenario viraal van de toen 34-jarige ex-marinier en brandweerman Johnny Bobbitt. De zwerver schonk zijn laatste geld aan de op de I-95 nabij Philadelphia gestrande Kate McClure. Hij kocht er benzine mee voor haar, omdat hij vreesde voor haar veiligheid. De vrouw was op weg naar een vriendin in Philadelphia.

Als wederdienst zetten McClure en haar partner Mark D’Amico (38) - beiden uit New Jersey - daarna een crowdfundingspagina op, zodat Bobbitt een nieuwe start zou kunnen maken. Het koppel schilderde Bobbitt zelf af als een “extreem genereuze” man. Ze klokten uiteindelijk af op meer dan 400.000 dollar (353.000 euro). Een straf resultaat, ver boven de vooropgestelde 10.000 dollar. “Dit verandert mijn hele kijk op de mensheid, die kijk is echt omhooggeschoten”, zei McClure daarover.

Maar in augustus kwamen er serieuze barstjes in het hele verhaal, dat de drie ook herhaaldelijk op tv uit de doeken hadden gedaan. Bobbitt spande een proces in tegen zijn liefdadigheidskoppel. Hij beweerde dat de twee geld achterhielden voor hem. Het duo zou er zelf grote sier mee gemaakt hebben. Omgekeerde zeiden McClure en D’Amico dan weer dat ze Bobbitt geen geld meer wilden geven zolang hij aan de drugs zat en werkloos was. “We verbranden nog liever het geld”, luidde het.

GoFundMe zelf startte een onderzoek naar eventuele onregelmatigheden. In september kondigde een advocaat van het koppel dan aan dat zijn beide cliënten naar alle waarschijnlijkheid zouden aangeklaagd worden voor fraude. Maar pas gisteren raakte bekend dat vermoedelijk ook Bobbitt zelf medeplichtig zou zijn aan het plot dat hen alle drie snel rijk moest maken.