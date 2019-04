Springkasteel wordt speelbal van stofhoos in China: twee kinderen komen om het leven IB

02 april 2019

04u59

Bron: CNN, Taiwan News, wikipedia 0 Twee kinderen zijn in de Chinese provincie Henan om het leven gekomen nadat een zogenaamde ‘stofhoos’ een opblaasbaar kasteel en andere objecten tijdens een braderie de lucht inzoog in China. Dat melden lokale staatsmedia, die gewag maken van twintig gewonden.

De feiten vonden zondag rond drie uur ‘s middags lokale tijd plaats. Op beelden die op Chinese sociale media gedeeld werden, is te zien hoe het grote kleurrijke springkasteel door de wind wordt meegezogen en hoog in de lucht wordt geworpen, terwijl stof en andere objecten door de lucht tollen.

lees verder onder de video:

Twee kinderen overleefden het incident niet, een ander kind raakte zwaargewond en zeker 17 kinderen en twee volwassenen raakten lichtgewond. In een verklaring zeggen de lokale autoriteiten dat er voor opvang gezorgd zal worden voor de slachtoffers en hun families.

Snel opstijgen van hete lucht door koude lucht

Meteoroloog Zhang Xia van het meteorologisch observatorium van Henan, zei dat het om een ‘stofhoos’ of kleine wervelstorm ging. Een stofhoos ontstaat wanneer hete lucht snel opstijgt door koudere lucht. Dit zorgt voor een soort trechter, waardoor aan het aardoppervlak lucht toestroomt uit de naaste omgeving. De toestromende lucht kan een roterende beweging krijgen, als water dat uit een leegstromend bad loopt.

Stofhozen komen het meest voor in platte gebieden, wanneer het warm is en wanneer er lichte of zelfs geen wind is. Volgens Zhang had dit exemplaar een diameter van tien meter en duurde hij zo’n drie tot vier minuten.