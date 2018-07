Springkasteel ontploft, Brits meisje sterft nadat ze "meters" lucht in wordt gekatapulteerd FT

01 juli 2018

17u41

Bron: The Sun & Sky News 284 Een jong meisje is vandaag om het leven gekomen bij een bijzonder tragisch ongeval in de Britse kustplaats Great Yarmouth, Norfolk. Het kind was aan het spelen op een springkasteel toen dat plots explodeerde.

Het incident vond deze ochtend plaats rond 11 uur op het strand Gorleston-on-Sea in het Britse kustplaatsje Great Yarmouth, in het oosten van het land. Het was er op dat moment al bijzonder druk en er stonden twee springkastelen opgesteld. Ooggetuigen meldden aan Britse media dat het meisje "20 voet (zes meter, red.) in de lucht werd gekatapulteerd" toen een van de luchtkastelen waarop ze sprong ontplofte. Het was op dat moment amper 21 graden warm. Of die warmte de oorzaak is, is nog niet bekend.

"Ik heb net het gruwelijkste in mijn hele leven gezien", vertelt getuige Kara Longshaw op Facebook volgens 'The Sun'. "Het springkasteel ontplofte. Een klein meisje vloog gewoon in de lucht recht naar beneden, ik kan het niet geloven. Bid alsjeblief dat ze het redt." Het meisje - volgens omstanders zou ze vier jaar oud geweest zijn - werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar aan een hartstilstand. Een redder zou haar nog vijftien minuten lang gereanimeerd hebben. De politie heeft de explosie nog niet bevestigd, maar er werd wel een onderzoek geopend.