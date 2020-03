Sprankeltje hoop na lockdown in Italië: coronavirus verspreidt zich voor het eerst trager TT

17 maart 2020

12u33

Bron: Reuters 0 Gloort er in Italië een klein sprankeltje hoop aan de horizon, ondanks alle ellende die het coronavirus met zich meebrengt? Het gezondheidssysteem kreunt nog altijd onder de vele ziekenhuisopnames, maar cijfers tonen aan dat het land mogelijk wel de piek bereikt heeft, en na meer dan een week in lockdown stilaan uitzicht krijgt op beterschap.

Elke dag nog spelen er zich in Italië menselijke drama’s af wanneer patiënten niet meer gered kunnen worden, en spoedartsen hartverscheurende keuzes moeten maken tussen wie ze nog zullen behandelen en wie niet. Maar met de nieuwste cijfers van het aantal besmettingen is er mogelijk toch wat hoop: die stegen gisterenavond weliswaar nog altijd, van 24.747 naar 27.980, maar het stijgingspercentage zakte daarmee wel voor de tweede dag op rij tot het laagste aantal sinds het begin van de uitbraak in februari.

De dagelijkse toename kwam overeen met een stijging van 13 procent, een fikse daling tegenover de 25 procent dagelijkse nieuwe gevallen van de voorbije weken. De afvlakking is ook goed te zien op onderstaande grafiek, waarin Italië de bovenste rode lijn is. De grafiek toont het aantal bevestigde besmettingen (die allicht een onderschatting zijn) per dag. Hoe steiler de grafiek omhoog loopt, hoe sneller de verspreiding, en omgekeerd: hoe platter de curve, hoe minder mensen er elke dag bijkomen.

“Laten we hopen dat dit de start is van een nieuwe trend”

Terwijl Italië bij het begin van de epidemie midden februari nog stijgingspercentages van boven de 40 procent liet optekenen, stabiliseerde dat zich begin maart tot ongeveer 25 procent. Acht dagen geleden ging heel het land dan in lockdown: zowat alles in Italië, op voedingswinkels en supermarkten na, is gesloten, en alle onnodige verplaatsingen zijn verboden. Sindsdien blijven de Italianen massaal binnen en worden de quarantainemaatregelen goed opgevolgd, aangespoord door de confronterende beelden uit de overvolle ziekenhuizen. Pas de laatste vier dagen is het stijgingspercentage dan ook gedaald tot onder de 20 procent.

“Laten we hopen dat dit de start is van een nieuwe trend”, aldus Attilio Fontana, de gouverneur van de regio Lombardije, de zwaarst getroffen regio in het noorden van het land. Ook de bestrijdingscoördinator van Lombardije, Giulio Gallera, zag een lichtpunt. “’Wij verwachten dat in de aanloop naar zondag blijkt dat de toename van patiënten minder snel gaat.” In Lombardije werd al op 8 maart de bewegingsvrijheid beperkt en het openbare leven deels lamgelegd om het virus in te dammen.

Hoop uit Zuid-Korea en China

Ook de blauwe lijnen op de grafiek kunnen hoop geven: zo zijn de curves in zowel China als Zuid-Korea ondertussen zo goed als plat. In beide landen ligt het stijgingspercentage al een tiental dagen onder de tien procent, sinds twee dagen zelfs onder het procent. Zuid-Korea noteerde dankzij de strenge quarantainemaatregelen gisteren bijvoorbeeld amper 74 nieuwe besmettingen op een totaal van meer dan 8.000, China 450 op een totaal van 75.000

Ter vergelijking, bij ons (oranje lijn) lag het stijgingspercentage tussen vandaag en gisteren op 17,5 procent, eergisteren nog op 19,5 procent. Daarmee is wel niet gezegd dat het aantal besmettingen afneemt, aangezien de cijfers sowieso een onderschatting zijn van het aantal werkelijke besmettingen, en statistische anomalieën altijd mogelijk zijn. Wat wel duidelijk is, is dat iedereen het cijfer uiteraard zo laag mogelijk wil houden of zien evolueren.

Frankrijk en Spanje (lichtere rode lijnen) kennen op dit moment nog altijd stijgingspercentages van 20 tot 25 procent. Spanje ging maandag op slot, Frankrijk nam gisteren dezelfde maatregel in de hoop dat cijfer zo snel mogelijk naar beneden te krijgen.

Begrafenissen aan lopende band

Gezondheidsproblemen uiten zich na de besmetting volgens Italiaanse experts doorgaans na twee tot elf dagen. Viroloog Roberto Burioni ziet het hoogtepunt ook naderen, maar hij zei in de krant Corriere della Sera dat het mogelijk is dat de daling van het totale aantal besmettingen (actuele besmettingen met het aantal genezen patiënten, vandaag iets meer dan 2.700) toch iets later begint. De universiteit van Genua schat 24 maart, als de Italianen zich aan de voorschriften houden.

Minder goed nieuws kwam er uit Italië wat de cijfers van de dodelijke slachtoffers betreft: die liepen gisteren op met 349 tot 2.158, nog altijd een stijging van 19 procent. Allicht zal de daling zich hier pas later aftekenen. In Bergamo, een van de zwaarst getroffen steden, is het lokale crematorium 24 uur per dag open om het aantal crematies te kunnen bolwerken. Mortuaria in ziekenhuizen en op kerkhoven liggen vol, doodskisten staan nu rij op rij in kerken.

Steunmaatregelen

De Italiaanse regering keurde gisteren een steunpakket van 25 miljard euro goed aan investeringen om zo de economie te helpen overleven. KMO’s en bedrijven zullen gemakkelijker leningen kunnen aangaan nu ze verplicht moeten sluiten en op hun spaarcenten zijn aangewezen. Ook besliste de Italiaanse regering de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia te nationaliseren. Ze zal dat doen in het kader van de economische noodmaatregelen om de gevolgen van de pandemie te verzachten, zo heeft ze vanmiddag officieel aangekondigd. Bedoeling is Italianen die vastzitten in het buitenland zo gemakkelijker thuis te krijgen.

De ministerraad “is van plan een nieuwe onderneming op te richten die volledig wordt gecontroleerd door het ministerie van Economie en Financiën, of door een onderneming die door de overheid wordt gecontroleerd, zelfs onrechtstreeks”, zo staat in een persbericht. Volgens mediaberichten heeft Rome 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de hele Italiaanse luchtvaartsector. Alitalia is al jarenlang verlieslatend en overleeft sinds 2017 dankzij overbruggingskredieten van de overheid. De zoektocht naar een overnemer leverde nog niets op.

