Spotten met volkslied? Dat is tot drie jaar cel in China TK

06u37

Bron: ANP 0 AFP Het Chinese parlement overweegt zwaardere straffen in te voeren voor mensen die geen respect tonen voor het volkslied. Gevangenisstraffen tot drie jaar is een van de maatregelen die China wil nemen tegen mensen die de 'Vrijwilligersmars' bespotten.

In september voerde China al een wet in om mensen die het volkslied niet respecteren vijftien dagen in hechtenis te nemen. Het parlement bekijkt nu of de wet kan worden aangepast om ook zwaardere gevangenisstraffen te kunnen opleggen. De wet geldt ook voor de Chinese gebieden Hongkong en Macau.



Een conceptvoorstel werd al ingediend en wordt de komende tijd besproken in het Chinese parlement. De wetgeving omtrent het Chinese volkslied zal vooral in Hongkong met argusogen worden bekeken. De regio, die een speciale status binnen China heeft, ziet zichzelf graag als autonoom land. In 2015 werd het Chinese volkslied tijdens een voetbalwedstrijd van Hongkong met boegeroep ontvangen door de fans, waarna Hongkong een boete kreeg opgelegd door wereldvoetbalbond FIFA.