Spotify harkt meer abonnees binnen na inhaalrace ISA

29 juli 2020

13u30

Bron: ANP 0 Streamingdienst Spotify heeft in het tweede kwartaal meer abonnees binnengehaald. Waar het Zweedse internetbedrijf in april en mei nog te maken had met zwakke groeicijfers en een toename van opzeggers, was er in juni sprake van een "significante" inhaalrace.

In de drie maanden tot en met juni steeg het aantal maandelijks actieve gebruikers van het streamingplatform met 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal luisterden 299 miljoen mensen naar muziek of podcasts via Spotify, meldt het bedrijf bij zijn kwartaalcijfers.

Het aantal betalende abonnees, die goed zijn voor het overgrote deel van de opbrengsten, steeg met 27 procent tot 138 miljoen. Inkomsten uit advertenties krompen met een vijfde, nu bedrijven in crisistijd veel minder investeren in marketing. Alles bij elkaar boekte Spotify een omzet van bijna 1,9 miljard euro, een stijging van 13 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Verlies hoger dan verwacht

Beleggers hadden gedurende de maanden van de wereldwijde virusuitbraak hoge verwachtingen van internetbedrijven als Spotify, getuige de sterke stijging van het aandeel sinds april. Een nieuwe deal met muzieklabel Universal Music gaf het aandeel onlangs een nieuwe zet omhoog. Die hogere beurswaarde - het aandeel is ruim driekwart meer waard dan aan het begin van 2020 - zadelt Spotify nu op met een hoger verlies dan verwacht. Veel werknemers ontvangen een deel van hun beloning namelijk in aandelen, en daarover moet Spotify met name in Zweden hoge loonbelasting en andere heffingen betalen. Het operationele verlies liep daardoor op tot 167 miljoen euro, tegenover een min van 3 miljoen euro een jaar eerder.