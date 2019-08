Spot en hoon voor Franse politicus die een wel heel steile gletsjer lijkt af te dalen tijdens zijn vakantie TT

13 augustus 2019

16u25

Bron: The Huffington Post, BFMTV 0 Is hij echt als een heldhaftige bergbeklimmer een wel heel erg steile gletsjer aan het afdalen, of poseert hij eigenlijk gewoon op handen en voeten op een in werkelijkheid veel minder steile helling? Zelf blijft Frans parlementslid Éric Woerth erbij dat zijn foto niet getrukeerd is, maar op Twitter wordt daar ernstig aan getwijfeld.

Woerth, parlementslid van de rechtse partij Les Républicains en voormalig minister, deelde gisteren een foto waarop te zien is hoe hij een wel heel erg steile gletsjer afdaalt op de Aiguille d’Argentière, een 3.900 meter hoge Alpentop. "Altijd voorwaarts”, schreef hij bij de foto van zichzelf in vol bergbeklimmersornaat, inclusief klimijzers, helm en ijshouweel.

Maar was de realiteit wel zo heroïsch als de foto laat uitschijnen? Franse media en internetters zijn er allerminst van overtuigd. Want als Woerth echt verticaal tegen de gletsjerwand hangt, waarom hangt het koordje van zijn rugzak aan zijn schouder dan horizontaal en niet naar beneden? En wat met de twee personen in de achtergrond die gewoon rechtstaan op de gletsjer? Bovendien lijken de twee touwen op de foto gewoon op de gletsjer te liggen in plaats van naar beneden te hangen, wat volgens de wetten van de zwaartekracht wel zou moeten.

“Niet getrukeerd”

Woerths foto werd dan ook meteen op de korrel genomen en geparodieerd. Zelf verdedigde Woerth zich op Twitter door foto's van vorig jaar te delen waarop te zien is dat hij in hetzelfde gebied aan een verticale rotswand naar beneden komt. Op BFMTV en bij Le Parisien bleef hij erbij dat de foto niet getrukeerd was of vanuit een speciale hoek genomen was om dramatischer over te komen. “Ik kan mijn gids bellen en vragen dat hij getuigt”, klonk het behoorlijk geagiteerd. “De twee personen die onderaan wandelen, bevinden zich 200 meter lager, waar de gletsjer minder steil is. Ik doe al 40 jaar aan alpinisme. Ik had met deze foto geen andere bedoeling dan mijn passie te delen.”

Woerths gids kwam het parlementslid vanmiddag effectief ter hulp in een Facebookbericht. “Deze foto is 100 procent correct, ook al lijkt de hellingshoek een beetje steiler dan hij in realiteit is”, zegt Jean-Franck Charlet. “Mijnheer Woerth is een excellente alpinist die in de loop van zijn carrière al op indrukwekkendere plaatsen is geweest dan die op de foto.”

