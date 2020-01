Sportwagen rijdt in op groep skitoeristen in Zuid-Tirol: zes mensen overleden ADN

05 januari 2020

07u21

Bron: Belga, ANP 146 Zes mensen zijn in Noord-Italië omgekomen nadat een auto op een groep toeristen inreed in Zuid-Tirol. Volgens de eerste vaststellingen had de 27-jarige bestuurder te veel gedronken.

Bij de slachtoffers gaat het om jongeren van tussen de 20 en 25 jaar oud. Ze waren op skivakantie. Volgens het Duitse persagentschap DPA waren de twintigers rond 1 uur vannacht op de terugweg van een discotheek naar hun verblijf in Luttach, toen ze op de hoofdstraat met in totaal 17 mensen naast een reisbus stonden en daar door een sportwagen werden gegrepen.

Zes jongeren stierven ter plaatse. Van de elf gewonden zijn er vier ernstig aan toe, meldt een woordvoerder van de politie. Ze werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de regio, één vrouw werd met een helikopter overgevlogen naar een ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck. De politiewoordvoerder vermoedt dat de meeste slachtoffers de Duitse nationaliteit hebben, hoewel van sommigen de identiteit nog moet worden vastgesteld. Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA kwamen ze uit het noorden van Duitsland.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Ze gaat uit van een ongeval en niet van een opzettelijke daad. De bestuurder van de wagen, uit het nabijgelegen Kiens, werd opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Uit een blaastest is gebleken dat hij onder invloed van alcohol was. Volgens lokale media had de man bijna 2 promille alcohol in zijn bloed en reed hij ook veel te snel. Hij is intussen aangehouden op verdenking van meervoudige doodslag.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het consulaat-generaal in Milaan de zaak op de voet opvolgt.

Meer over rampen en ongevallen