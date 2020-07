Sportvliegtuigjes crashen in Amerikaans meer: vader en drie kinderen onder acht slachtoffers HAA

07 juli 2020

15u21

Bron: DPA 0 Bij een botsing tussen twee sportvliegtuigen boven een meer in de Amerikaanse staat Idaho zijn volgens het politieverslag minstens acht doden gevallen, onder wie ook kinderen.

De twee vliegtuigjes kwamen met elkaar in botsing boven Lake Coeur d’Alene. Dat is een meer in het noordwesten van de VS dat erg populair is bij toeristen. Getuigen hadden gezien hoe de vliegtuigjes boven het meer met elkaar in botsing kwamen en in het water stortten.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel slachtoffers de ramp geëist heeft. De autoriteiten vermoeden dat er in één vliegtuig zes inzittenden waren, onder wie een vader en zijn drie kinderen. In het andere vliegtuig zouden twee passagiers gezeten hebben. De politie gaat ervan uit dat niemand de crash heeft overleefd.



Inwoners en reddingswerkers hebben gisteren drie lichamen uit het water gehaald, zo bevestigt een woordvoerder van de sheriff in het district Kootenai County. Twee lichamen werden gelokaliseerd op de bodem van het meer, op een diepte van zo’n veertig meter. Daar werden ook brokstukken van de neergestorte toestellen aangetroffen.

Zowel voor de berging als de zoektocht naar de overige slachtoffers zullen duikers speciale uitrusting nodig hebben. De oorzaak van de crash is nog niet bekend en wordt verder onderzocht.



