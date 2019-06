Sportvliegtuigjes botsen tijdens vlucht in Nederland: twee doden kg

21 juni 2019

13u11

Bron: Belga, ANP 0 In de Nederlandse gemeente Oudemolen (provincie Noord-Brabant, een twintigtal kilometer van de Belgische grens) is een sportvliegtuigje neergestort. Daarbij zijn twee doden gevallen.

Het vliegtuigje crashte nadat het in de lucht in botsing was gekomen met een ander sportvliegtuigje. Dat andere toestel kon nog een noodlanding maken. Eén inzittende kwam met de schrik vrij, de andere werd ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.



De vier mannen zijn bekend op de luchthaven. “Het zijn allemaal ervaren vliegers. We hadden ze een uur geleden nog hier op de toren”, aldus een medewerker.

De twee toestellen waren van het Vliegend Museum Seppe. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren de vliegtuigjes aan het oefenen voor een evenement. De twee toestellen vlogen in formatie.

Het Vliegend Museum Seppe heeft zijn basis in Breda en vliegt geregeld bij bijvoorbeeld herdenkingen.