Sportvliegtuigje stort neer bij vliegveld Breda: één dode kg

31 mei 2018

11u41

Bron: Belga, ANP 12 In de buurt van het vliegveld Breda in het Nederlandse Bosschenhoofd is deze voormiddag een sportvliegtuigje neergestort. Daarbij kwam de piloot om het leven. Hij was de enige inzittende.

Het toestel kwam rond 11.00 uur in de buurt van het kleine vliegveld in Bosschenhoofd terecht in een weiland aan de A58 en vloog in brand. Brandweer, ambulancepersoneel, en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Een politiewoordvoerder liet weten dat het vliegtuigje kort na de start vanaf Breda International Airport in de problemen raakte en verongelukte. De oorzaak is nog niet bekend. De politie onderzoekt of de slechte weersomstandigheden op dat moment een rol hebben gespeeld.

De identiteit van het slachtoffer is ook nog niet bekend.

Ruim een week geleden kwamen ook al twee mannen om het leven toen hun vliegtuigje neerstortte in het buitengebied van Stolwijk (Zuid-Holland).

Bij Seppe is een vliegtuigje langs de a58 pic.twitter.com/iRt433rWVh Jos Verkuijlen(@ JosVerkuijlen) link