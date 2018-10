Sportvliegtuig crasht in huis: piloot komt om Rob Van herck

15 oktober 2018

11u33

Bron: VTM Nieuws 0 In de Amerikaanse staat Arizona is een sportvliegtuig in een huis gecrasht. Daarbij kwam de piloot om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend.

De crash vond op ongeveer drie kilometer van een luchthaven plaats. Op het moment van de crash was de eigenaar van het huis thuis, maar bevond zich op dat moment aan de andere kant van het huis.

In het vliegtuig zat ook een passagier. Over zijn of haar toestand is nog niets geweten